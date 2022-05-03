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Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
18 мая 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 1-й матч
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Флорида Пантерз
1-й период
0 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 18 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Флорида Пантерз
      Санрайз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Тампа
      30СШАврСпенсер Найт
      72РоссияврСергей Бобровский
      5КанадазщАарон Экблад
      7ЧехиязщРадко Гудас
      8КанадазщБен Шьяро
      42ШвециязщГустав Форслинг
      52КанадазщМаккензи Уигар
      62КанадазщБрэндон Монтур
      9КанаданпСэм Беннетт
      11КанаданпДжонатан Юбердо
      13КанаданпСэм Райнхарт
      15ФинляндиянпАнтон Лунделль
      16ФинляндиянпАлександр Барков
      23КанаданпКартер Вераге
      27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
      28КанаданпКлод Жиру
      55СШАнпНоэль Аччари
      70ШвециянпПатрик Хёрнквист
      94КанаданпРайан Ломберг
      10КанаданпЭнтони Дюклер
      1КанадаврБрайан Эллиотт
      88РоссияврАндрей Василевский
      24СШАзщЗак Богосян
      27СШАзщРайан Макдона
      52КанадазщКэл Фут
      77ШвециязщВиктор Хедман
      81СловакиязщЭрик Чернак
      98РоссиязщМихаил Сергачёв
      44ЧехиязщЯн Рутта
      10КанаданпКори Перри
      14СШАнпПэт Марун
      17КанаданпАлекс Киллорн
      18ЧехиянпОндржей Палат
      20КанаданпНик Пол
      38КанаданпБрэндон Хагель
      41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
      71КанаданпЭнтони Чирелли
      79СШАнпРосс Колтон
      86РоссиянпНикита Кучеров
      91КанаданпСтивен Стэмкос
      Главные тренеры
      КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
      КанадаДжон Купер
      История личных встреч
      25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 8Тампа-Бэй Лайтнинг
      31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз9 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
      14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 ОТФлорида Пантерз
      20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Флорида Пантерз
      10.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4 БТампа-Бэй Лайтнинг
      08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2 БФлорида Пантерз
      06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 БФлорида Пантерз
      27.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 0Флорида Пантерз
      25.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Флорида Пантерз4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
      22.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Флорида Пантерз
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      4 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      3 : 2
      4
      3
      24
      20
      QFE4
      		 Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      5 : 0
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      3 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      2 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      7 : 3
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      4 : 3
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      4 : 3 ОТ
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 2
      3
      4
      24
      23
      QFE3
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      3 : 4 ОТ
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 2
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 4
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 2
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 3
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 5
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      4 : 3 ОТ
      4
      3
      28
      29
      QFE1
      		 Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      2 : 4
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      6 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      2 : 3 ОТ
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 3
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      3 : 4 ОТ
      4
      2
      20
      19
      1/4 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFW3
      		 Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      0 : 4
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      6 : 2
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      1 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 2
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 1
      2
      4
      16
      22
      QFW4
      		 Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      3 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      6 : 0
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 8
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 0
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      4 : 5 ОТ
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      2 : 0
      4
      3
      27
      17
      QFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      7 : 2
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      2 : 1 ОТ
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 7
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 5
      4
      0
      21
      9
      QFW2
      		 Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      1 : 0
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      0 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      1 : 4
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 1
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 2 ОТ
      4
      3
      15
      14
      1/2 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFE1
      		 Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      18.05
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      20.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      22.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      24.05
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      26.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      28.05
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      30.05
      0
      0
      0
      0
      SFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      19.05
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      21.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      22.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      25.05
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      27.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      29.05
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      31.05
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      18.05
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      20.05
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      22.05
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      24.05
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      26.05
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      28.05
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      30.05
      0
      0
      0
      0
      SFW2
      		 Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      19.05
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      21.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      23.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      25.05
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      27.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      29.05
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      31.05
      0
      0
      0
      0
      Финал - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FE
       
       
      02.06
       
       
      04.06
       
       
      06.06
       
       
      08.06
       
       
      10.06
       
       
      12.06
       
       
      14.06
      0
      0
      0
      0
      Финал - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FW
       
       
      03.06
       
       
      05.06
       
       
      07.06
       
       
      09.06
       
       
      11.06
       
       
      13.06
       
       
      15.06
      0
      0
      0
      0
      Кубок Стэнли
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      F
       
       
      18.06
       
       
      20.06
       
       
      22.06
       
       
      24.06
       
       
      26.06
       
       
      28.06
       
       
      30.06
      0
      0
      0
      0

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