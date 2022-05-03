Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
18 мая 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 1-й матч
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
1-й период
0 : 0
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 18 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|30
|вр
|Спенсер Найт
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|7
|зщ
|Радко Гудас
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|11
|нп
|Джонатан Юбердо
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|15
|нп
|Антон Лунделль
|16
|нп
|Александр Барков
|23
|нп
|Картер Вераге
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|28
|нп
|Клод Жиру
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|70
|нп
|Патрик Хёрнквист
|94
|нп
|Райан Ломберг
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|24
|зщ
|Зак Богосян
|27
|зщ
|Райан Макдона
|52
|зщ
|Кэл Фут
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|44
|зщ
|Ян Рутта
|10
|нп
|Кори Перри
|14
|нп
|Пэт Марун
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|18
|нп
|Ондржей Палат
|20
|нп
|Ник Пол
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|79
|нп
|Росс Колтон
|86
|нп
|Никита Кучеров
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Джон Купер
История личных встреч
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 8
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4 Б
|08.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 2 Б
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|27.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 0
|25.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 1
|22.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|6 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз4 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 2
Бостон Брюинз
4
3
24
20
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
3
4
24
23
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТ
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
Питтсбург Пингвинз
4
3
28
29
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз6 : 1
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
4
2
20
19
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз5 : 2
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз5 : 1
Миннесота Уайлд
2
4
16
22
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз4 : 5 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
4
3
27
17
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз3 : 7
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз3 : 5
Колорадо Эвеланш
4
0
21
9
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз1 : 0
Даллас Старз
Калгари Флэймз0 : 2
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Даллас Старз1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 1
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 2 ОТ
Даллас Старз
4
3
15
14
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз18.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз20.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг22.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг24.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз26.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг28.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз30.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
0
0
0
0
SFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз19.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз21.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс22.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс25.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз27.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс29.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз31.05
Нью-Йорк Рейнджерс
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
| Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш18.05
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш20.05
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз22.05
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз24.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш26.05
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз28.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш30.05
Сент-Луис Блюз
0
0
0
0
SFW2
| Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз19.05
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз21.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз23.05
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз25.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз27.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз29.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз31.05
Эдмонтон Ойлерз
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0