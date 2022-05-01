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Астон Вилла - Бёрнли 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 мая 2022, четверг. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Бёрнли

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Бёрнли, которое состоится 19 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Бёрнли
      Бёрнли
      Главные тренеры
      Англия Стивен Джеррард
      Англия Майкл Джексон (и.о.)
      История личных встреч
      07.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли1 : 3Астон Вилла
      27.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Бёрнли3 : 2Астон Вилла
      17.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла0 : 0Бёрнли
      01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Бёрнли1 : 2Астон Вилла
      28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла2 : 2Бёрнли
      24.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 38 Астон Вилла0 : 1Бёрнли
      29.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 1Астон Вилла
      27.10.2010 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла2 : 1 ДВБёрнли
      21.02.2010 Англия - Премьер-лига Тур 27 Астон Вилла5 : 2Бёрнли
      21.11.2009 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 1Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити37286396-249081,1
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль37278291-258980,2
      3
      Лига чемпионов
      		Челси362010673-317064,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур372151164-406861,3
      5
      Лига Европы
      		Арсенал372131356-476659,5
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед371681359-485650,5
      8 Вулверхэмптон371561637-405145,9
      9 Лестер Сити361391457-574844,4
      10 Брайтон энд Хоув Альбион3711151139-434843,2
      11 Брентфорд371371747-544641,4
      12 Ньюкасл Юнайтед3712101542-614641,4
      13 Кристал Пэлас3610151147-434541,7
      14 Астон Вилла361351849-504440,7
      15 Саутгемптон379131542-634036,0
      16 Эвертон361062039-593633,3
      17 Лидс Юнайтед378111840-783531,5
      18
      Зона вылета
      		Бёрнли367131632-503431,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд37652633-752320,7
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити37572523-792219,8

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