Херенвен - АЗ Алкмар 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
19 мая 2022, четверг. 19:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 19 Мая 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Оле Тобиасен
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 3
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 1
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 3
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 4
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 2
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|2 : 3
|23.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|3 : 1
|29.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|34
|83
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|34
|81
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|34
|71
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Твенте
|34
|68
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|34
|61
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|34
|51
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|34
|47
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|34
|41
|9
|Камбюр
|34
|39
|10
|Валвейк
|34
|38
|11
|НЕК Неймеген
|34
|38
|12
|Гронинген
|34
|36
|13
|Гоу Эхед Иглс
|34
|36
|14
|Спарта
|34
|35
|15
|Фортуна
|34
|35
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|34
|34
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|34
|33
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|34
|27