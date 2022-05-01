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Утрехт - Витесс 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
19 мая 2022, четверг. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
Утрехт
Витесс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Витесс, которое состоится 19 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Утрехт
      Утрехт
      Витесс
      Арнем
      Главные тренеры
      Нидерланды Рик Крёйс (и.о.)
      Германия Томас Леч
      История личных встреч
      20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Утрехт1 : 1Витесс
      07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Витесс2 : 1Утрехт
      14.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Утрехт1 : 3Витесс
      12.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Витесс1 : 0Утрехт
      05.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Витесс2 : 1Утрехт
      28.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал Витесс0 : 2Утрехт
      24.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал Утрехт1 : 1Витесс
      14.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Утрехт0 : 0Витесс
      10.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Витесс2 : 1Утрехт
      19.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал Утрехт1 : 2Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс34 83
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен34 81
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд34 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте34 68
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар34 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс34 51
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт34 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен34 41
      9 Камбюр34 39
      10 Валвейк34 38
      11 НЕК Неймеген34 38
      12 Гронинген34 36
      13 Гоу Эхед Иглс34 36
      14 Спарта34 35
      15 Фортуна34 35
      16
      Стыковая зона
      		Хераклес34 34
      17
      Зона вылета
      		Виллем II34 33
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле34 27

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