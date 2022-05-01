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Германия - Дания 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
19 мая 2022, четверг. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Германия
Дания

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Дания, которое состоится 19 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Германия
      Дания
      Главные тренеры
      Германия Тони Сёдерхольм
      Дания Хайнц Элерс
      История личных встреч
      12.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Дания1 : 2Германия
      04.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Германия2 : 3 БДания
      12.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Дания3 : 2 ОТГермания
      12.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 5 Германия2 : 1Дания
      07.05.2011 ЧМ-2011 Группа Е. Тур 2 Дания4 : 3 БГермания
      12.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. Тур 3 Дания1 : 3Германия
      01.05.2009 ЧМ-2009 Группа G. Тур 1 Германия1 : 3Дания
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада3 9
      2
      1/4 финала
      		Швейцария3 9
      3
      1/4 финала
      		Дания3 6
      4
      1/4 финала
      		Германия3 6
      5 Словакия3 3
      6 Франция3 3
      7 Италия3 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швеция3 9
      2
      1/4 финала
      		Финляндия3 9
      3
      1/4 финала
      		США3 5
      4
      1/4 финала
      		Чехия3 4
      5 Австрия3 3
      6 Латвия3 3
      7 Норвегия3 2
      8
      Зона вылета
      		Великобритания3 1

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