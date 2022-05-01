Чехия - Латвия 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
19 мая 2022, четверг. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Латвия, которое состоится 19 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Латвия
Главные тренеры
|Кари Ялонен
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|16.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|6 : 3
|07.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 2
|3 : 4 Б
|02.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 2
|2 : 4
|14.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа C. Тур 2
|4 : 2
|20.12.2013
|Универсиада
|За 7-е место
|1 : 8
|10.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 4
|3 : 1
|30.04.2011
|ЧМ-2011
|Группа D. Тур 1
|4 : 2
|17.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. Тур 3
|3 : 1
|24.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Квалификация
|3 : 2 ОТ
|20.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа B. Тур 2
|5 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|3
|9
| 3
1/4 финала
|Дания
|3
|6
| 4
1/4 финала
|Германия
|3
|6
|5
|Словакия
|3
|3
|6
|Франция
|3
|3
|7
|Италия
|3
|0
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|3
|9
| 3
1/4 финала
|США
|3
|5
| 4
1/4 финала
|Чехия
|3
|4
|5
|Австрия
|3
|3
|6
|Латвия
|3
|3
|7
|Норвегия
|3
|2
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|3
|1