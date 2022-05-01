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Чехия - Латвия 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
19 мая 2022, четверг. 20:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Чехия
Латвия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Латвия, которое состоится 19 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Чехия
      Латвия
      Главные тренеры
      Финляндия Кари Ялонен
      Латвия Харийс Витолиньш
      История личных встреч
      16.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Чехия6 : 3Латвия
      07.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 2 Латвия3 : 4 БЧехия
      02.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 2 Латвия2 : 4Чехия
      14.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа C. Тур 2 Чехия4 : 2Латвия
      20.12.2013 Универсиада За 7-е место Латвия1 : 8Чехия
      10.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 4 Чехия3 : 1Латвия
      30.04.2011 ЧМ-2011 Группа D. Тур 1 Чехия4 : 2Латвия
      17.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. Тур 3 Чехия3 : 1Латвия
      24.02.2010 Олимпийские игры 2010 Квалификация Чехия3 : 2 ОТЛатвия
      20.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа B. Тур 2 Чехия5 : 2Латвия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада3 9
      2
      1/4 финала
      		Швейцария3 9
      3
      1/4 финала
      		Дания3 6
      4
      1/4 финала
      		Германия3 6
      5 Словакия3 3
      6 Франция3 3
      7 Италия3 0
      8
      Зона вылета
      		Казахстан3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швеция3 9
      2
      1/4 финала
      		Финляндия3 9
      3
      1/4 финала
      		США3 5
      4
      1/4 финала
      		Чехия3 4
      5 Австрия3 3
      6 Латвия3 3
      7 Норвегия3 2
      8
      Зона вылета
      		Великобритания3 1

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