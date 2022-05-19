16:00 ()
Свернуть список

Барселона - Реал Мадрид прямая трансляция 19.05.2022

Стадион: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия), вместимость: 25000
19 мая 2022, четверг. 22:00 МСК. Евролига, 1/2 финала
Барселона
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 19 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Литва Шарунас Ясикявичюс
Испания Пабло Ласо
История личных встреч
10.04.2022 Испания - Лига АБК Регулярный чемпионат. Тур 27 Барселона108 : 97 ОТРеал Мадрид
11.02.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 25 Реал Мадрид68 : 86Барселона
23.01.2022 Испания - Лига АБК Регулярный чемпионат. Тур 15 Реал Мадрид75 : 85Барселона
10.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Барселона93 : 80Реал Мадрид
15.06.2021 Испания - Лига АБК Финал Барселона92 : 73Реал Мадрид
13.06.2021 Испания - Лига АБК Финал Реал Мадрид75 : 89Барселона
11.04.2021 Испания - Лига АБК Регулярный чемпионат. Тур 29 Барселона85 : 87Реал Мадрид
11.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 29 Реал Мадрид76 : 81Барселона
27.12.2020 Испания - Лига АБК Регулярный чемпионат. Тур 15 Реал Мадрид82 : 87Барселона
23.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Барселона79 : 72Реал Мадрид
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
77 : 65
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
75 : 70
1
3
256
282
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
66 : 75
Бавария
Барселона
59 : 52
Барселона
Бавария
81 : 72
3
2
360
354
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
83 : 87
Монако
Олимпиакос
78 : 77
Олимпиакос
Монако
94 : 88
3
2
401
399
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
76 : 87
3
0
266
216
1/2 финала
Метка
SF2
 Олимпиакос (Греция)
Анадолу Эфес (Турция)
19.05
SF1
 Барселона (Испания)
Реал Мадрид (Испания)
19.05
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
21.05
Финал
Метка
F1
 SF1
SF2
21.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close