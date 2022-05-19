Барселона - Реал Мадрид прямая трансляция 19.05.2022
Стадион: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия), вместимость: 25000
19 мая 2022, четверг. 22:00 МСК. Евролига, 1/2 финала
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 19 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Шарунас Ясикявичюс
|Пабло Ласо
История личных встреч
|10.04.2022
|Испания - Лига АБК
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|108 : 97 ОТ
|11.02.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|68 : 86
|23.01.2022
|Испания - Лига АБК
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|75 : 85
|10.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|93 : 80
|15.06.2021
|Испания - Лига АБК
|Финал
|92 : 73
|13.06.2021
|Испания - Лига АБК
|Финал
|75 : 89
|11.04.2021
|Испания - Лига АБК
|Регулярный чемпионат. Тур 29
|85 : 87
|11.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 29
|76 : 81
|27.12.2020
|Испания - Лига АБК
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|82 : 87
|23.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|79 : 72
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан48 : 64
Анадолу Эфес
Олимпия Милан73 : 66
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес77 : 65
Олимпия Милан
Анадолу Эфес75 : 70
Олимпия Милан
1
3
256
282
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона77 : 67
Бавария
Барселона75 : 90
Бавария
Бавария66 : 75
Барселона
Бавария59 : 52
Барселона
Барселона81 : 72
Бавария
3
2
360
354
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос71 : 54
Монако
Олимпиакос72 : 96
Монако
Монако83 : 87
Олимпиакос
Монако78 : 77
Олимпиакос
Олимпиакос94 : 88
Монако
3
2
401
399
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив76 : 87
Реал Мадрид
3
0
266
216
1/2 финала
|Метка
SF2
| Олимпиакос (Греция)
Анадолу Эфес (Турция)
|19.05
SF1
| Барселона (Испания)
Реал Мадрид (Испания)
|19.05
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|21.05
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|21.05