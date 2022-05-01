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Реал Мадрид - Бетис 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 мая 2022, пятница. 22:00 МСК. Испания - Примера, 38-й тур
Реал Мадрид
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 20 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      Италия Карло Анчелотти
      Чили Мануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      28.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Бетис0 : 1Реал Мадрид
      24.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Реал Мадрид0 : 0Бетис
      26.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Бетис2 : 3Реал Мадрид
      08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Бетис2 : 1Реал Мадрид
      02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Реал Мадрид0 : 0Бетис
      19.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид0 : 2Бетис
      13.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Бетис1 : 2Реал Мадрид
      18.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Бетис3 : 5Реал Мадрид
      20.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид0 : 1Бетис
      12.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид2 : 1Бетис
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид37267480-318576,6
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона372110668-367365,8
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М37208963-426861,3
      4
      Лига чемпионов
      		Севилья371716452-306760,4
      5
      Лига Европы
      		Бетис371971162-406457,7
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад371711939-356255,9
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3715111161-375650,5
      8 Атлетик Б3714131043-355549,5
      9 Осасуна3712111437-494742,3
      10 Сельта3712101543-414641,4
      11 Валенсия3710151246-534540,5
      12 Райо Вальекано371191737-464237,8
      13 Эспаньол3710111640-534136,9
      14 Эльче371091837-513935,1
      15 Хетафе378151432-383935,1
      16 Гранада378131644-613733,3
      17 Мальорка37991934-633632,4
      18
      Зона вылета
      		Кадис377151534-513632,4
      19
      Зона вылета
      		Леванте377111947-743228,8
      20
      Зона вылета
      		Алавес37872231-643127,9

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