Реал Мадрид - Бетис 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 мая 2022, пятница. 22:00 МСК. Испания - Примера, 38-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 20 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|28.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 3
|08.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|19.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 2
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|18.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 5
|20.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 1
|12.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|26
|7
|4
|80-31
|85
|76,6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|21
|10
|6
|68-36
|73
|65,8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|20
|8
|9
|63-42
|68
|61,3
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|37
|17
|16
|4
|52-30
|67
|60,4
| 5
Лига Европы
|Бетис
|37
|19
|7
|11
|62-40
|64
|57,7
| 6
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|37
|17
|11
|9
|39-35
|62
|55,9
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|37
|15
|11
|11
|61-37
|56
|50,5
|8
|Атлетик Б
|37
|14
|13
|10
|43-35
|55
|49,5
|9
|Осасуна
|37
|12
|11
|14
|37-49
|47
|42,3
|10
|Сельта
|37
|12
|10
|15
|43-41
|46
|41,4
|11
|Валенсия
|37
|10
|15
|12
|46-53
|45
|40,5
|12
|Райо Вальекано
|37
|11
|9
|17
|37-46
|42
|37,8
|13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|36,9
|14
|Эльче
|37
|10
|9
|18
|37-51
|39
|35,1
|15
|Хетафе
|37
|8
|15
|14
|32-38
|39
|35,1
|16
|Гранада
|37
|8
|13
|16
|44-61
|37
|33,3
|17
|Мальорка
|37
|9
|9
|19
|34-63
|36
|32,4
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|7
|15
|15
|34-51
|36
|32,4
| 19
Зона вылета
|Леванте
|37
|7
|11
|19
|47-74
|32
|28,8
| 20
Зона вылета
|Алавес
|37
|8
|7
|22
|31-64
|31
|27,9