Арсенал - Энергетик-БГУ 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Городской (Дзержинск, Беларусь), вместимость: 1100
20 мая 2022, пятница. 20:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Энергетик-БГУ, которое состоится 20 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Дзержинск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Энергетик-БГУ
Минск
Главные тренеры
|Павел Кирильчик
|Павел Петрович Родненок
История личных встреч
|28.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|8
|6
|2
|0
|16-4
|20
|83,3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|8
|5
|1
|2
|16-8
|16
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|8
|4
|3
|1
|10-4
|15
|62,5
|4
|Динамо Мн
|8
|4
|3
|1
|9-5
|15
|62,5
|5
|Минск
|8
|4
|1
|3
|11-10
|13
|54,2
|6
|Слуцк
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|54,2
|7
|Славия-Мозырь
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|54,2
|8
|Ислочь
|8
|3
|3
|2
|12-10
|12
|50,0
|9
|Неман
|8
|3
|3
|2
|11-10
|12
|50,0
|10
|Гомель
|8
|3
|1
|4
|10-11
|10
|41,7
|11
|Торпедо-БелАЗ
|8
|2
|2
|4
|6-11
|8
|33,3
|12
|Белшина
|8
|1
|4
|3
|8-12
|7
|29,2
|13
|Витебск
|8
|1
|4
|3
|8-13
|7
|29,2
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|8
|0
|4
|4
|7-13
|4
|16,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|8
|0
|4
|4
|4-10
|4
|16,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|8
|0
|2
|6
|4-17
|2
|8,3