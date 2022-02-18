19:01 ()
Свернуть список

Арсенал - Энергетик-БГУ 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Городской (Дзержинск, Беларусь), вместимость: 1100
20 мая 2022, пятница. 20:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Арсенал
Энергетик-БГУ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Энергетик-БГУ, которое состоится 20 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Дзержинск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Дзержинск
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Главные тренеры
      Беларусь Павел Кирильчик
      Беларусь Павел Петрович Родненок
      История личных встреч
      28.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Арсенал0 : 6Энергетик-БГУ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ851216-81666,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С843110-41562,5
      4 Динамо Мн84319-51562,5
      5 Минск841311-101354,2
      6 Слуцк834111-91354,2
      7 Славия-Мозырь841313-91354,2
      8 Ислочь833212-101250,0
      9 Неман833211-101250,0
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      12 Белшина81438-12729,2
      13 Витебск81438-13729,2
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест80447-13416,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал80444-10416,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М80264-1728,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close