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Германия - Италия 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
20 мая 2022, пятница. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
Германия
Италия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Италия, которое состоится 20 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Германия
      Италия
      Главные тренеры
      Германия Тони Сёдерхольм
      Канада Грег Айрленд
      История личных встреч
      21.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Германия9 : 4Италия
      13.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Италия1 : 4Германия
      04.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 1 Германия3 : 0Италия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      2
      1/4 финала
      		Канада3 9
      3
      1/4 финала
      		Дания3 6
      4
      1/4 финала
      		Германия3 6
      5 Франция4 5
      6 Словакия4 3
      7 Италия4 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швеция4 11
      2
      1/4 финала
      		Финляндия4 10
      3
      1/4 финала
      		США3 5
      4
      1/4 финала
      		Норвегия4 5
      5 Чехия3 4
      6 Латвия3 3
      7 Австрия4 3
      8
      Зона вылета
      		Великобритания3 1

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