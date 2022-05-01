Германия - Италия 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
20 мая 2022, пятница. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
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Стартовый состав
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Италия, которое состоится 20 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Италия
Главные тренеры
|Тони Сёдерхольм
|Грег Айрленд
История личных встреч
|21.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|9 : 4
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 4
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 1
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|9
| 3
1/4 финала
|Дания
|3
|6
| 4
1/4 финала
|Германия
|3
|6
|5
|Франция
|4
|5
|6
|Словакия
|4
|3
|7
|Италия
|4
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|4
|10
| 3
1/4 финала
|США
|3
|5
| 4
1/4 финала
|Норвегия
|4
|5
|5
|Чехия
|3
|4
|6
|Латвия
|3
|3
|7
|Австрия
|4
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|3
|1