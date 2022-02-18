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Великобритания - Финляндия 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
20 мая 2022, пятница. 16:20 МСК. ЧМ-2022, Группа B
Великобритания
Финляндия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Великобритания - Финляндия, которое состоится 20 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Великобритания
      Финляндия
      Главные тренеры
      Шотландия Питер Рассел
      Финляндия Юкка Ялонен
      История личных встреч
      17.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Финляндия5 : 0Великобритания
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      2
      1/4 финала
      		Канада3 9
      3
      1/4 финала
      		Дания3 6
      4
      1/4 финала
      		Германия3 6
      5 Франция4 5
      6 Словакия4 3
      7 Италия4 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан3 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швеция4 11
      2
      1/4 финала
      		Финляндия4 10
      3
      1/4 финала
      		США3 5
      4
      1/4 финала
      		Норвегия4 5
      5 Чехия3 4
      6 Латвия3 3
      7 Австрия4 3
      8
      Зона вылета
      		Великобритания3 1

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