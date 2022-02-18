Гран-при Испании прямая трансляция 20 мая 2022 Свободная практика 1 смотреть онлайн
Арена: Автодром Каталунья (Барселона, Испания)Этап 6, Барселона, Испания. Гран-при Испании. Свободная практика 1
20 мая 2022, пятница. 15:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Испании - Свободная практика 1, которое состоится 20 мая 2022 года в 15:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 06, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.