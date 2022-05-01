Химки - Спартак М 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 30-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Спартак М, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|18.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|1 : 5
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 1
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 3
|23.06.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2012
|6 : 2
|24.10.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 3
|13.06.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 0
|09.08.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 1
|29.03.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|3 : 3
|29.09.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Химки» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|74,7
|2
|Динамо М
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|60,9
|3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|60,9
|4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|56,3
|5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|54,0
|6
|Локомотив М
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|51,7
|7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|47,1
|8
|Крылья Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|47,1
|9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|43,7
|10
|Спартак М
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|43,7
|11
|Нижний Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|34,5
|12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|31,0
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|26,4