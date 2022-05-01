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Крылья Советов - Локомотив 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 30-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Локомотив М, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      Россия Игорь Витальевич Осинькин
      Россия Заур Залимбиевич Хапов
      История личных встреч
      11.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Локомотив М2 : 0Крылья Советов
      12.05.2021 Кубок России Финал Локомотив М3 : 1Крылья Советов
      30.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М1 : 1Крылья Советов
      03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов1 : 2Локомотив М
      02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Локомотив М2 : 2Крылья Советов
      19.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов0 : 1Локомотив М
      21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Крылья Советов3 : 2 ДВЛокомотив М
      05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Крылья Советов0 : 3Локомотив М
      27.10.2016 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов1 : 3Локомотив М
      21.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Локомотив М0 : 0Крылья Советов
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит29198266-276574,7
      2 Динамо М29165852-365360,9
      3 Сочи29165849-295360,9
      4 Краснодар29147841-294956,3
      5 ЦСКА291451038-294754,0
      6 Локомотив М29129842-394551,7
      7 Ахмат291321435-374147,1
      8 Крылья Советов291251239-354147,1
      9 Ростов291081147-473843,7
      10 Спартак М291081136-393843,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Урал29791325-343034,5
      13
      Стыковая зона
      		Химки296111232-462933,3
      14
      Стыковая зона
      		Рубин29851633-542933,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа295121227-392731,0
      16
      Зона вылета
      		Арсенал29581629-572326,4

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