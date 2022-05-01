Крылья Советов - Локомотив 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 30-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Локомотив М, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Заур Залимбиевич Хапов
История личных встреч
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок России
|Финал
|3 : 1
|30.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 2
|02.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 2
|19.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 1
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|05.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 3
|27.10.2016
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 3
|21.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|74,7
|2
|Динамо М
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|60,9
|3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|60,9
|4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|56,3
|5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|54,0
|6
|Локомотив М
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|51,7
|7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|47,1
|8
|Крылья Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|47,1
|9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|43,7
|10
|Спартак М
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|43,7
|11
|Нижний Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|34,5
|12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|34,5
| 13
Стыковая зона
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|31,0
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|26,4