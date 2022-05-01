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Краснодар - Ахмат 21 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 30-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Краснодар
Ахмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      Россия Александр Александрович Сторожук (и.о.)
      Россия Андрей Викторович Талалаев
      История личных встреч
      18.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ахмат0 : 2Краснодар
      03.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар0 : 5Ахмат
      31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат2 : 0Краснодар
      22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар4 : 0Ахмат
      14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ахмат1 : 0Краснодар
      24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ахмат1 : 1Краснодар
      21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 1Ахмат
      03.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар3 : 2Ахмат
      10.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ахмат2 : 3Краснодар
      01.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат2 : 1Краснодар
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит29198266-276574,7
      2 Динамо М29165852-365360,9
      3 Сочи29165849-295360,9
      4 Краснодар29147841-294956,3
      5 ЦСКА291451038-294754,0
      6 Локомотив М29129842-394551,7
      7 Ахмат291321435-374147,1
      8 Крылья Советов291251239-354147,1
      9 Ростов291081147-473843,7
      10 Спартак М291081136-393843,7
      11 Нижний Новгород29791325-393034,5
      12 Урал29791325-343034,5
      13
      Стыковая зона
      		Химки296111232-462933,3
      14
      Стыковая зона
      		Рубин29851633-542933,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа295121227-392731,0
      16
      Зона вылета
      		Арсенал29581629-572326,4

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