Фиорентина - Ювентус 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
21 Мая 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 21 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|20.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|02.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|22.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 3
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 0
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|01.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 3
|09.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|37
|25
|8
|4
|66-31
|83
|74,8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|24
|9
|4
|81-32
|81
|73,0
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|68,5
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|37
|20
|10
|7
|57-35
|70
|63,1
| 5
Лига Европы
|Лацио
|37
|18
|9
|10
|74-55
|63
|56,8
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|17
|9
|11
|56-43
|60
|54,1
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|37
|18
|5
|14
|57-51
|59
|53,2
|8
|Аталанта
|37
|16
|11
|10
|65-47
|59
|53,2
|9
|Верона
|37
|14
|10
|13
|62-56
|52
|46,8
|10
|Торино
|37
|13
|11
|13
|46-38
|50
|45,0
|11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|45,0
|12
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|39,6
|13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|38,7
|14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|34,2
|15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|32,4
|16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|32,4
|17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|31
|27,9
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|26,1
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
|28
|25,2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|37
|6
|8
|23
|34-69
|26
|23,4