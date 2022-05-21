19:54 ()
Свернуть список

Лацио - Верона 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
21 Мая 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Лацио
Верона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 21 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лацио
      Рим
      Верона
      Верона
      Главные тренеры
      Италия Маурицио Сарри
      Хорватия Игор Тудор
      История личных встреч
      24.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Верона4 : 1Лацио
      11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Верона0 : 1Лацио
      12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Лацио1 : 2Верона
      26.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Верона1 : 5Лацио
      05.02.2020 Италия - Серия А Тур 17 Лацио0 : 0Верона
      19.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Лацио2 : 0Верона
      24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Верона0 : 3Лацио
      11.02.2016 Италия - Серия А Тур 25 Лацио5 : 2Верона
      27.09.2015 Италия - Серия А Тур 6 Верона1 : 2Лацио
      22.03.2015 Италия - Серия А Тур 28 Лацио2 : 0Верона
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан37258466-318374,8
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М37249481-328173,0
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи37237771-317668,5
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус372010757-357063,1
      5
      Лига Европы
      		Лацио371891074-556356,8
      6
      Лига Европы
      		Рома371791156-436054,1
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина371851457-515953,2
      8 Аталанта3716111065-475953,2
      9 Верона3714101362-565246,8
      10 Торино3713111346-385045,0
      11 Сассуоло3713111364-635045,0
      12 Удинезе3710141357-584439,6
      13 Болонья3711101643-554338,7
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Сампдория371062146-603632,4
      16 Специя371062141-683632,4
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри376112034-682926,1
      19
      Зона вылета
      		Дженоа374161727-592825,2
      20
      Зона вылета
      		Венеция37682334-692623,4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close