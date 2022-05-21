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Реймс - Ницца 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
21 Мая 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Реймс
Ницца

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ницца, которое состоится 21 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реймс
      Реймс
      Ницца
      Ницца
      Главные тренеры
      Испания Оскар Гарсия
      Франция Кристоф Галтье
      История личных встреч
      08.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Ницца0 : 0Реймс
      11.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Ницца0 : 0Реймс
      06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Реймс0 : 0Ницца
      05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Реймс1 : 1Ницца
      03.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Ницца2 : 0Реймс
      19.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс1 : 1Ницца
      11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Ницца0 : 1Реймс
      22.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Ницца2 : 0Реймс
      12.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 18 Реймс1 : 1Ницца
      12.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 32 Реймс0 : 1Ницца
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ37258485-368374,8
      2
      Лига чемпионов
      		Монако37208963-386861,3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель37208959-386861,3
      4
      Лига Европы
      		Ренн372051280-386558,6
      5
      Лига конференций
      		Страсбург371712860-396356,8
      6 Ницца371971149-3463-157,7
      7 Ланс3717101060-466155,0
      8 Лион3716111064-5058-153,2
      9 Нант371591354-475448,6
      10 Лилль3714121146-465448,6
      11 Брест371391547-534843,2
      12 Реймс3711131341-414641,4
      13 Монпелье371271849-594338,7
      14 Анже379111742-553834,2
      15 Труа379101836-523733,3
      16 Клермон37991937-673632,4
      17 Лорьян378111834-623531,5
      18
      Стыковая зона
      		Метц376131835-643127,9
      19
      Зона вылета
      		Сент-Этьен377102041-763127,9
      20
      Зона вылета
      		Бордо375131948-892825,2

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