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Лорьян - Труа 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
21 Мая 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Лорьян
Труа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Труа, которое состоится 21 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лорьян
      Лорьян
      Труа
      Труа
      Главные тренеры
      Франция Кристоф Пеллиссье
      Франция Брюно Ирл
      История личных встреч
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Труа2 : 0Лорьян
      26.10.2019 Франция - Лига 2 Тур 12 Лорьян0 : 1Труа
      19.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 33 Лорьян0 : 3Труа
      23.11.2018 Франция - Лига 2 Тур 15 Труа2 : 0Лорьян
      28.05.2017 Франция - Переходные матчи Переходные матчи Лорьян0 : 0Труа
      25.05.2017 Франция - Переходные матчи Переходные матчи Труа2 : 1Лорьян
      27.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа0 : 1Лорьян
      07.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 13 Лорьян4 : 1Труа
      19.01.2013 Франция - Лига 1 Тур 21 Лорьян3 : 2Труа
      25.08.2012 Франция - Лига 1 Тур 3 Труа2 : 2Лорьян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ37258485-368374,8
      2
      Лига чемпионов
      		Монако37208963-386861,3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель37208959-386861,3
      4
      Лига Европы
      		Ренн372051280-386558,6
      5
      Лига конференций
      		Страсбург371712860-396356,8
      6 Ницца371971149-3463-157,7
      7 Ланс3717101060-466155,0
      8 Лион3716111064-5058-153,2
      9 Нант371591354-475448,6
      10 Лилль3714121146-465448,6
      11 Брест371391547-534843,2
      12 Реймс3711131341-414641,4
      13 Монпелье371271849-594338,7
      14 Анже379111742-553834,2
      15 Труа379101836-523733,3
      16 Клермон37991937-673632,4
      17 Лорьян378111834-623531,5
      18
      Стыковая зона
      		Метц376131835-643127,9
      19
      Зона вылета
      		Сент-Этьен377102041-763127,9
      20
      Зона вылета
      		Бордо375131948-892825,2

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