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Лилль - Ренн 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
21 Мая 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
Лилль
Ренн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ренн, которое состоится 21 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лилль
      Лилль
      Ренн
      Ренн
      Главные тренеры
      Франция Жослен Гурвеннек
      Франция Бруно Женезио
      История личных встреч
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Ренн1 : 2Лилль
      24.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Ренн0 : 1Лилль
      22.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль1 : 1Ренн
      04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль1 : 0Ренн
      22.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн1 : 1Лилль
      24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Ренн3 : 1Лилль
      06.02.2019 Кубок Франции 1/8 финала Ренн2 : 1Лилль
      11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль3 : 1Ренн
      17.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль1 : 2Ренн
      21.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Ренн1 : 0Лилль
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ37258485-368374,8
      2
      Лига чемпионов
      		Монако37208963-386861,3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель37208959-386861,3
      4
      Лига Европы
      		Ренн372051280-386558,6
      5
      Лига конференций
      		Страсбург371712860-396356,8
      6 Ницца371971149-3463-157,7
      7 Ланс3717101060-466155,0
      8 Лион3716111064-5058-153,2
      9 Нант371591354-475448,6
      10 Лилль3714121146-465448,6
      11 Брест371391547-534843,2
      12 Реймс3711131341-414641,4
      13 Монпелье371271849-594338,7
      14 Анже379111742-553834,2
      15 Труа379101836-523733,3
      16 Клермон37991937-673632,4
      17 Лорьян378111834-623531,5
      18
      Стыковая зона
      		Метц376131835-643127,9
      19
      Зона вылета
      		Сент-Этьен377102041-763127,9
      20
      Зона вылета
      		Бордо375131948-892825,2

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