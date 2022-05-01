Анже - Монпелье 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
21 Мая 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 38-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монпелье, которое состоится 21 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|4 : 1
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|4 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 0
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 2
|10.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 0
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|10.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 1
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|37
|25
|8
|4
|85-36
|83
|74,8
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|37
|20
|8
|9
|63-38
|68
|61,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|37
|20
|8
|9
|59-38
|68
|61,3
| 4
Лига Европы
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|80-38
|65
|58,6
| 5
Лига конференций
|Страсбург
|37
|17
|12
|8
|60-39
|63
|56,8
|6
|Ницца
|37
|19
|7
|11
|49-34
|63
|-1
|57,7
|7
|Ланс
|37
|17
|10
|10
|60-46
|61
|55,0
|8
|Лион
|37
|16
|11
|10
|64-50
|58
|-1
|53,2
|9
|Нант
|37
|15
|9
|13
|54-47
|54
|48,6
|10
|Лилль
|37
|14
|12
|11
|46-46
|54
|48,6
|11
|Брест
|37
|13
|9
|15
|47-53
|48
|43,2
|12
|Реймс
|37
|11
|13
|13
|41-41
|46
|41,4
|13
|Монпелье
|37
|12
|7
|18
|49-59
|43
|38,7
|14
|Анже
|37
|9
|11
|17
|42-55
|38
|34,2
|15
|Труа
|37
|9
|10
|18
|36-52
|37
|33,3
|16
|Клермон
|37
|9
|9
|19
|37-67
|36
|32,4
|17
|Лорьян
|37
|8
|11
|18
|34-62
|35
|31,5
| 18
Стыковая зона
|Метц
|37
|6
|13
|18
|35-64
|31
|27,9
| 19
Зона вылета
|Сент-Этьен
|37
|7
|10
|20
|41-76
|31
|27,9
| 20
Зона вылета
|Бордо
|37
|5
|13
|19
|48-89
|28
|25,2