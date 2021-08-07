19:55 ()
Свернуть список

Фрайбург - Лейпциг 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
21 Мая 2022 года в 21:00 (+03:00). Кубок Германии, Финал
Фрайбург
РБ Лейпциг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 21 Мая 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фрайбург
      Фрайбург
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Главные тренеры
      Германия Кристиан Штрайх
      Германия Доменико Тедеско
      История личных встреч
      05.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
      16.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Фрайбург1 : 1РБ Лейпциг
      06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Фрайбург0 : 3РБ Лейпциг
      07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 РБ Лейпциг3 : 0Фрайбург
      16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
      26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
      27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг2 : 1Фрайбург
      08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Фрайбург3 : 0РБ Лейпциг
      20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
      27.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 РБ Лейпциг4 : 1Фрайбург
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Метка
      Динамо Др
      Падерборн 07
      		2 : 1
      Мюнхен-1860
      Дармштадт 98
      		1 : 1 5 : 4
      Локомотив Лейпциг
      Байер
      		0 : 3
      Зандхаузен
      РБ Лейпциг
      		0 : 4
      Грайфсвальдер
      Аугсбург
      		2 : 4
      Байройт
      Арминия
      		3 : 6
      Оснабрюк
      Вердер
      		2 : 0
      Айнтрахт Н
      Ганновер-96
      		0 : 4
      Вупперталер
      Бохум
      		1 : 2 ДВ
      Динамо Б
      Штутгарт
      		0 : 6
      Вайхе Фленсбург
      Хольштайн
      		2 : 4 ДВ
      Ульм 1846
      Нюрнберг
      		0 : 1
      Магдебург
      Санкт-Паули
      		2 : 3
      Бабельсберг
      Гройтер Фюрт
      		2 : 2 5 : 4
      Веен
      Боруссия Д
      		0 : 3
      Вальдхоф
      Айнтрахт Ф
      		2 : 0
      Пройссен Мюнстер
      Вольфсбург
      		2 : 0 Т
      Ольденбург
      Фортуна
      		0 : 5
      Рот-Вайсс К
      Ян
      		0 : 3
      Меппен
      Герта
      		0 : 1
      Карл Цейсс
      Кёльн
      		1 : 1 2 : 4
      Эльверсберг
      Майнц
      		2 : 2 7 : 8
      Филлинген
      Шальке-04
      		1 : 4
      Тюркгюджю Мюнхен
      Унион
      		0 : 1
      Вюрцбургер Киккерс
      Фрайбург
      		0 : 1
      Айнтрахт Б
      Гамбург
      		1 : 2
      Ганза Р
      Хайденхайм
      		3 : 2 ДВ
      Ингольштадт 04
      Эрцгебирге
      		2 : 1
      Виктория 1904
      Хоффенхайм
      		2 : 3 ДВ
      Шпортфройнде
      Карлсруэ
      		1 : 4
      Кайзерслаутерн
      Боруссия М
      		0 : 1
      Бремер
      Бавария
      		0 : 12
      2-й раунд
      Метка
      A01
      		 Хоффенхайм
      Хольштайн
      		5 : 1
      A05
      		 Мюнхен-1860
      Шальке-04
      		1 : 0
      A13
      		 Бабельсберг
      РБ Лейпциг
      		0 : 1
      A09
      		 Пройссен Мюнстер
      Герта
      		1 : 3
      A04
      		 Боруссия Д
      Ингольштадт 04
      		2 : 0
      A16
      		 Майнц
      Арминия
      		3 : 2 ДВ
      A12
      		 Нюрнберг
      Гамбург
      		1 : 1 2 : 4
      A02
      		 Оснабрюк
      Фрайбург
      		2 : 2 2 : 3
      A06
      		 Байер
      Карлсруэ
      		1 : 2
      A03
      		 Динамо Др
      Санкт-Паули
      		2 : 3 ДВ
      A15
      		 Бохум
      Аугсбург
      		2 : 2 5 : 4
      A10
      		 Вальдхоф
      Унион
      		1 : 3 ДВ
      A11
      		 Штутгарт
      Кёльн
      		0 : 2
      A14
      		 Ян
      Ганза Р
      		3 : 3 2 : 4
      A08
      		 Боруссия М
      Бавария
      		5 : 0
      A07
      		 Ганновер-96
      Фортуна
      		3 : 0
      1/8 финала
      Метка
      B06
      		 Кёльн
      Гамбург
      		1 : 1 3 : 4
      B03
      		 Мюнхен-1860
      Карлсруэ
      		0 : 1
      B08
      		 Бохум
      Майнц
      		3 : 1
      B02
      		 Санкт-Паули
      Боруссия Д
      		2 : 1
      B07
      		 РБ Лейпциг
      Ганза Р
      		2 : 0
      B04
      		 Ганновер-96
      Боруссия М
      		3 : 0
      B05
      		 Герта
      Унион
      		2 : 3
      B01
      		 Хоффенхайм
      Фрайбург
      		1 : 4
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 Унион
      Санкт-Паули
      		2 : 1
      QF3
      		 Ганновер-96
      РБ Лейпциг
      		0 : 4
      QF2
      		 Гамбург
      Карлсруэ
      		2 : 2 3 : 2
      QF4
      		 Бохум
      Фрайбург
      		1 : 2 ДВ
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Гамбург
      Фрайбург
      		1 : 3
      SF2
      		 РБ Лейпциг
      Унион
      		2 : 1
      Финал
      Метка
      F1
      		 Фрайбург
      РБ Лейпциг
      		21.05

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close