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Белшина - Ислочь 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
21 Мая 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Белшина
Ислочь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Ислочь, которое состоится 21 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Белшина
      Бобруйск
      Ислочь
      Минский район
      Главные тренеры
      Беларусь Альберт Владимирович Рыбак
      Беларусь Артем Радков
      История личных встреч
      13.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Белшина2 : 3Ислочь
      10.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Ислочь2 : 1Белшина
      09.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 4Ислочь
      17.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Белшина0 : 0Ислочь
      12.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Ислочь2 : 3Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ851216-81666,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С843110-41562,5
      4 Динамо Мн84319-51562,5
      5 Минск841311-101354,2
      6 Слуцк834111-91354,2
      7 Славия-Мозырь841313-91354,2
      8 Ислочь833212-101250,0
      9 Неман833211-101250,0
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      12 Белшина81438-12729,2
      13 Витебск81438-13729,2
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест80447-13416,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал80444-10416,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М80264-1728,3

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