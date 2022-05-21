БАТЭ - Гомель 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
21 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Беларуси, Финал
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 21 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, Финал, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
Главные тренеры
|Александр Михайлов
|Владимир Владимирович Невинский
История личных встреч
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|2 : 2
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|3 : 2
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|1 : 1
|01.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|0 : 2
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 1
|13.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|3 : 0
|29.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|3 : 0
|01.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|1 : 1
|14.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
A02
| Крумкачы
Неман
|1 : 1 4 : 5
A06
| Барановичи
БАТЭ
|1 : 6
A05
| Волна-Пинск
Славия-Мозырь
|0 : 1
A12
| Орша
Гомель
|2 : 6
A01
| Молодечно-ДЮСШ №4
Энергетик-БГУ
|0 : 4
A14
| Арсенал
Сморгонь
|2 : 1
A04
| Днепр М
Минск
|2 : 1
A09
| Малорита
Слуцк
|1 : 2
A16
| Белшина
Рух
|1 : 3
A08
| Локомотив Гомель
Ислочь
|3 : 3 4 : 2
A13
| Смолевичи
Витебск
|1 : 3
A10
| Лида
Динамо Мн
|0 : 3
A03
| Партизан
Спутник
|2 : 2 1 : 3
A15
| Нафтан
Динамо-Брест
|2 : 2 4 : 5
A07
| Стэнлес
Торпедо-БелАЗ
|0 : 2
A11
| Узда
Шахтёр С
|0 : 3
1/8 финала
|Метка
B02
| Спутник
Днепр М
|0 : 3 Т
B01
| Энергетик-БГУ
Неман
|0 : 4
B05
| Слуцк
Динамо Мн
|0 : 4
B07
| Витебск
Арсенал
|0 : 0 5 : 4
B03
| Славия-Мозырь
БАТЭ
|1 : 2
B04
| Торпедо-БелАЗ
Локомотив Гомель
|0 : 0 5 : 4
B08
| Динамо-Брест
Рух
|2 : 0
B06
| Шахтёр С
Гомель
|1 : 2 ДВ
1/4 финала
|Метка
QF3
| Динамо Мн
Гомель
|1 : 1
QF4
| Витебск
Динамо-Брест
|2 : 0
QF1
| Неман
Днепр М
|3 : 0
QF2
| БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
|1 : 1
1/2 финала
|Метка
SF1
| Неман
БАТЭ
|2 : 1
SF2
| Гомель
Витебск
|2 : 0
Финал
|Метка
F1
| БАТЭ
Гомель
|21.05