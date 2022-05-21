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БАТЭ - Гомель 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
21 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Беларуси, Финал
БАТЭ
Гомель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 21 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, Финал, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      БАТЭ
      Борисов
      Гомель
      Гомель
      Главные тренеры
      Беларусь Александр Михайлов
      Беларусь Владимир Владимирович Невинский
      История личных встреч
      22.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ2 : 1Гомель
      02.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Гомель2 : 2БАТЭ
      03.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 3 БАТЭ3 : 2Гомель
      19.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 БАТЭ1 : 1Гомель
      01.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Гомель0 : 2БАТЭ
      28.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Гомель0 : 1БАТЭ
      13.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 11 БАТЭ3 : 0Гомель
      29.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 16 БАТЭ3 : 0Гомель
      01.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Гомель1 : 1БАТЭ
      14.08.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Гомель0 : 0БАТЭ
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка
      A02
      		 Крумкачы
      Неман
      		1 : 1 4 : 5
      A06
      		 Барановичи
      БАТЭ
      		1 : 6
      A05
      		 Волна-Пинск
      Славия-Мозырь
      		0 : 1
      A12
      		 Орша
      Гомель
      		2 : 6
      A01
      		 Молодечно-ДЮСШ №4
      Энергетик-БГУ
      		0 : 4
      A14
      		 Арсенал
      Сморгонь
      		2 : 1
      A04
      		 Днепр М
      Минск
      		2 : 1
      A09
      		 Малорита
      Слуцк
      		1 : 2
      A16
      		 Белшина
      Рух
      		1 : 3
      A08
      		 Локомотив Гомель
      Ислочь
      		3 : 3 4 : 2
      A13
      		 Смолевичи
      Витебск
      		1 : 3
      A10
      		 Лида
      Динамо Мн
      		0 : 3
      A03
      		 Партизан
      Спутник
      		2 : 2 1 : 3
      A15
      		 Нафтан
      Динамо-Брест
      		2 : 2 4 : 5
      A07
      		 Стэнлес
      Торпедо-БелАЗ
      		0 : 2
      A11
      		 Узда
      Шахтёр С
      		0 : 3
      1/8 финала
      Метка
      B02
      		 Спутник
      Днепр М
      		0 : 3 Т
      B01
      		 Энергетик-БГУ
      Неман
      		0 : 4
      B05
      		 Слуцк
      Динамо Мн
      		0 : 4
      B07
      		 Витебск
      Арсенал
      		0 : 0 5 : 4
      B03
      		 Славия-Мозырь
      БАТЭ
      		1 : 2
      B04
      		 Торпедо-БелАЗ
      Локомотив Гомель
      		0 : 0 5 : 4
      B08
      		 Динамо-Брест
      Рух
      		2 : 0
      B06
      		 Шахтёр С
      Гомель
      		1 : 2 ДВ
      1/4 финала
      Метка
      QF3
      		 Динамо Мн
      Гомель
      		1 : 1
      QF4
      		 Витебск
      Динамо-Брест
      		2 : 0
      QF1
      		 Неман
      Днепр М
      		3 : 0
      QF2
      		 БАТЭ
      Торпедо-БелАЗ
      		1 : 1
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Неман
      БАТЭ
      		2 : 1
      SF2
      		 Гомель
      Витебск
      		2 : 0
      Финал
      Метка
      F1
      		 БАТЭ
      Гомель
      		21.05

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