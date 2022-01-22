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Рейнджерс - Хартс 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Кубок Шотландии, Финал
Рейнджерс
Хартс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Хартс, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рейнджерс
      Глазго
      Хартс
      Эдинбург
      Главные тренеры
      Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
      Шотландия Робби Нильсон
      История личных встреч
      14.05.2022 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Хартс1 : 3Рейнджерс
      06.02.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 25 Рейнджерс5 : 0Хартс
      12.12.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Хартс0 : 2Рейнджерс
      16.10.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Рейнджерс1 : 1Хартс
      29.02.2020 Кубок Шотландии 1/4 финала Хартс1 : 0Рейнджерс
      26.01.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 23 Хартс2 : 1Рейнджерс
      01.12.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Рейнджерс5 : 0Хартс
      03.11.2019 Шотландия - Кубок лиги 1/2 финала Рейнджерс3 : 0Хартс
      20.10.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Хартс1 : 1Рейнджерс
      20.04.2019 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Хартс1 : 3Рейнджерс
      Турнирная таблица
      4-й раунд
      Метка
      A06
      		 Хайберниан
      Ков Рейнджерс
      		1 : 0 ДВ
      A08
      		 Рейнджерс
      Стерлинг Альбион
      		4 : 0
      A09
      		 Охинлек Талбот
      Хартс
      		0 : 5
      A13
      		 Партик Тисл
      Эйрдрионианс
      		1 : 0
      A14
      		 Килмарнок
      Данди Юнайтед
      		1 : 2 ДВ
      A05
      		 Арброт
      Дарвел
      		3 : 0
      A12
      		 Дамбартон
      Данди
      		0 : 1
      A16
      		 Келти Хартс
      Сент-Джонстон
      		1 : 0 ДВ
      A15
      		 Эйр Юнайтед
      Сент-Миррен
      		0 : 2
      A11
      		 Питерхед
      Ист Килбрайд
      		2 : 2 5 : 3
      A02
      		 Абердин
      Эдинбург Сити
      		3 : 0
      A10
      		 Ливингстон
      Росс Каунти
      		1 : 0
      A01
      		 Мазервелл
      Гринок Мортон
      		2 : 1 ДВ
      A04
      		 Бэнкс ОДи
      Рэйт Роверс
      		0 : 3
      A07
      		 Клайдбанк
      Эннан Атлетик
      		3 : 4 ДВ
      A03
      		 Аллоа Атлетик
      Селтик
      		1 : 2
      5-й раунд
      Метка
      B01
      		 Мазервелл
      Абердин
      		2 : 1
      B07
      		 Партик Тисл
      Данди Юнайтед
      		0 : 1
      B05
      		 Хартс
      Ливингстон
      		0 : 0 4 : 3
      B08
      		 Сент-Миррен
      Келти Хартс
      		4 : 0
      B04
      		 Эннан Атлетик
      Рейнджерс
      		0 : 3
      B03
      		 Арброт
      Хайберниан
      		1 : 3
      B02
      		 Селтик
      Рэйт Роверс
      		4 : 0
      B06
      		 Питерхед
      Данди
      		0 : 3
      1/4 финала
      Метка
      QF3
      		 Хартс
      Сент-Миррен
      		4 : 2
      QF4
      		 Мазервелл
      Хайберниан
      		1 : 2
      QF1
      		 Данди
      Рейнджерс
      		0 : 3
      QF2
      		 Данди Юнайтед
      Селтик
      		0 : 3
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Хартс
      Хайберниан
      		2 : 1
      SF2
      		 Селтик
      Рейнджерс
      		1 : 2 ДВ
      Финал
      Метка
      F1
      		 Рейнджерс
      Хартс
      		21.05

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