Рейнджерс - Хартс 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Кубок Шотландии, Финал
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Хартс, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Хартс
Эдинбург
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Робби Нильсон
История личных встреч
|14.05.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 5
|1 : 3
|06.02.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 25
|5 : 0
|12.12.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|0 : 2
|16.10.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 1
|29.02.2020
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|1 : 0
|26.01.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 23
|2 : 1
|01.12.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|5 : 0
|03.11.2019
|Шотландия - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 0
|20.10.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 1
|20.04.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 3
Турнирная таблица
4-й раунд
|Метка
A06
| Хайберниан
Ков Рейнджерс
|1 : 0 ДВ
A08
| Рейнджерс
Стерлинг Альбион
|4 : 0
A09
| Охинлек Талбот
Хартс
|0 : 5
A13
| Партик Тисл
Эйрдрионианс
|1 : 0
A14
| Килмарнок
Данди Юнайтед
|1 : 2 ДВ
A05
| Арброт
Дарвел
|3 : 0
A12
| Дамбартон
Данди
|0 : 1
A16
| Келти Хартс
Сент-Джонстон
|1 : 0 ДВ
A15
| Эйр Юнайтед
Сент-Миррен
|0 : 2
A11
| Питерхед
Ист Килбрайд
|2 : 2 5 : 3
A02
| Абердин
Эдинбург Сити
|3 : 0
A10
| Ливингстон
Росс Каунти
|1 : 0
A01
| Мазервелл
Гринок Мортон
|2 : 1 ДВ
A04
| Бэнкс ОДи
Рэйт Роверс
|0 : 3
A07
| Клайдбанк
Эннан Атлетик
|3 : 4 ДВ
A03
| Аллоа Атлетик
Селтик
|1 : 2
5-й раунд
|Метка
B01
| Мазервелл
Абердин
|2 : 1
B07
| Партик Тисл
Данди Юнайтед
|0 : 1
B05
| Хартс
Ливингстон
|0 : 0 4 : 3
B08
| Сент-Миррен
Келти Хартс
|4 : 0
B04
| Эннан Атлетик
Рейнджерс
|0 : 3
B03
| Арброт
Хайберниан
|1 : 3
B02
| Селтик
Рэйт Роверс
|4 : 0
B06
| Питерхед
Данди
|0 : 3
1/4 финала
|Метка
QF3
| Хартс
Сент-Миррен
|4 : 2
QF4
| Мазервелл
Хайберниан
|1 : 2
QF1
| Данди
Рейнджерс
|0 : 3
QF2
| Данди Юнайтед
Селтик
|0 : 3
1/2 финала
|Метка
SF1
| Хартс
Хайберниан
|2 : 1
SF2
| Селтик
Рейнджерс
|1 : 2 ДВ
Финал
|Метка
F1
| Рейнджерс
Хартс
|21.05