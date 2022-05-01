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Дания - Франция 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
21 Мая 2022 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа A
Дания
Франция

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Франция, которое состоится 21 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Дания
      Франция
      Главные тренеры
      Дания Хайнц Элерс
      Франция Филипп Бозон
      История личных встреч
      11.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Дания5 : 4 БФранция
      19.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 6 Дания2 : 6Франция
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада4 12
      2
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания4 6
      5 Франция4 5
      6 Словакия4 3
      7 Италия5 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан4 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия5 13
      2
      1/4 финала
      		Швеция4 11
      3
      1/4 финала
      		США4 8
      4
      1/4 финала
      		Чехия4 7
      5 Норвегия4 5
      6 Австрия4 3
      7 Латвия4 3
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

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