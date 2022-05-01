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Австрия - Финляндия 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
Австрия
Финляндия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Финляндия, которое состоится 21 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Австрия
      Финляндия
      Главные тренеры
      Швейцария Роджер Бадер
      Финляндия Юкка Ялонен
      История личных встреч
      30.04.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Австрия2 : 4Финляндия
      13.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. Тур 1 Финляндия8 : 4Австрия
      11.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. Тур 5 Финляндия7 : 2Австрия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада4 12
      2
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания4 6
      5 Франция4 5
      6 Словакия4 3
      7 Италия5 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан4 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия5 13
      2
      1/4 финала
      		Швеция4 11
      3
      1/4 финала
      		США4 8
      4
      1/4 финала
      		Чехия4 7
      5 Норвегия4 5
      6 Австрия4 3
      7 Латвия4 3
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

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