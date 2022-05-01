Австрия - Финляндия 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Финляндия, которое состоится 21 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Финляндия
Главные тренеры
|Роджер Бадер
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|30.04.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 4
|13.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа B. Тур 1
|8 : 4
|11.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 5
|7 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 3
1/4 финала
|Германия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|6
|5
|Франция
|4
|5
|6
|Словакия
|4
|3
|7
|Италия
|5
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|США
|4
|8
| 4
1/4 финала
|Чехия
|4
|7
|5
|Норвегия
|4
|5
|6
|Австрия
|4
|3
|7
|Латвия
|4
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|1