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Италия - Словакия 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
21 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа A
Италия
Словакия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - Словакия, которое состоится 21 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Италия
      Словакия
      Главные тренеры
      Канада Грег Айрленд
      Канада Крэйг Рэмзи
      История личных встреч
      06.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Словакия3 : 2 ОТИталия
      17.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 6 Словакия4 : 1Италия
      20.12.2013 Универсиада За 5-е место Италия2 : 4Словакия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада4 12
      2
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания4 6
      5 Франция4 5
      6 Словакия4 3
      7 Италия5 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан4 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия5 13
      2
      1/4 финала
      		Швеция4 11
      3
      1/4 финала
      		США4 8
      4
      1/4 финала
      		Чехия4 7
      5 Норвегия4 5
      6 Австрия4 3
      7 Латвия4 3
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

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