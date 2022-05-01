Норвегия - Чехия 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
21 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Чехия, которое состоится 21 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Чехия
Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Кари Ялонен
История личных встреч
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|2 : 7
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|1 : 0 ОТ
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 4
|7 : 0
|18.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 6
|1 : 0
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. Тур 7
|7 : 0
|07.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 3
|4 : 3 Б
|11.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа C. Тур 2
|2 : 3
|27.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. Тур 2
|5 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 3
1/4 финала
|Германия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|6
|5
|Франция
|4
|5
|6
|Словакия
|4
|3
|7
|Италия
|5
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|США
|4
|8
| 4
1/4 финала
|Чехия
|4
|7
|5
|Норвегия
|4
|5
|6
|Австрия
|4
|3
|7
|Латвия
|4
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|1