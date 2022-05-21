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Барселона - Олимпиакос прямая трансляция 21.05.2022

Стадион: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия), вместимость: 25000
21 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Евролига, За 3-е место
Барселона
Олимпиакос

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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Олимпиакос, которое состоится 21 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
Литва Шарунас Ясикявичюс
Греция Георгиос Барцокас
История личных встреч
01.04.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 33 Олимпиакос73 : 66Барселона
13.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 Барселона79 : 78 ОТОлимпиакос
28.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 Олимпиакос74 : 76Барселона
08.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 11 Барселона88 : 96Олимпиакос
27.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Барселона90 : 80Олимпиакос
31.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Олимпиакос55 : 76Барселона
18.12.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Барселона60 : 69Олимпиакос
15.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 26 Олимпиакос63 : 90Барселона
03.11.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Барселона73 : 51Олимпиакос
12.01.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Барселона67 : 69Олимпиакос
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
77 : 65
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
75 : 70
1
3
256
282
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
66 : 75
Бавария
Барселона
59 : 52
Барселона
Бавария
81 : 72
3
2
360
354
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
83 : 87
Монако
Олимпиакос
78 : 77
Олимпиакос
Монако
94 : 88
3
2
401
399
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
76 : 87
3
0
266
216
1/2 финала
Метка
SF2
 Олимпиакос (Греция)
Анадолу Эфес (Турция)
74 : 77
SF1
 Барселона (Испания)
Реал Мадрид (Испания)
83 : 86
За 3-е место
Метка
F3
 Барселона (Испания)
Олимпиакос (Греция)
21.05
Финал
Метка
F1
 Реал Мадрид (Испания)
Анадолу Эфес (Турция)
21.05

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