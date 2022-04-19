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Реал Мадрид - Анадолу Эфес прямая трансляция 21.05.2022

Стадион: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия), вместимость: 25000
21 Мая 2022 года в 20:00 (+03:00). Евролига, Финал
Реал Мадрид
Анадолу Эфес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - Анадолу Эфес, которое состоится 21 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Финал, оно проводится на стадионе: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Испания Пабло Ласо
Турция Эргин Атаман
История личных встреч
22.03.2022 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес93 : 90Реал Мадрид
30.09.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 Реал Мадрид82 : 69Анадолу Эфес
04.05.2021 Евролига 1/4 финала Анадолу Эфес88 : 83Реал Мадрид
29.04.2021 Евролига 1/4 финала Реал Мадрид82 : 76Анадолу Эфес
27.04.2021 Евролига 1/4 финала Реал Мадрид80 : 76Анадолу Эфес
22.04.2021 Евролига 1/4 финала Анадолу Эфес91 : 68Реал Мадрид
20.04.2021 Евролига 1/4 финала Анадолу Эфес90 : 63Реал Мадрид
30.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 32 Реал Мадрид83 : 108Анадолу Эфес
29.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Анадолу Эфес65 : 73Реал Мадрид
24.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Реал Мадрид75 : 80Анадолу Эфес
Турнирная таблица
1/4 финала
Метка12345 Выигрыши Мячи
QF3
 Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
48 : 64
Олимпия Милан
Анадолу Эфес
73 : 66
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
77 : 65
Анадолу Эфес
Олимпия Милан
75 : 70
1
3
256
282
QF1
 Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона
Бавария
77 : 67
Барселона
Бавария
75 : 90
Бавария
Барселона
66 : 75
Бавария
Барселона
59 : 52
Барселона
Бавария
81 : 72
3
2
360
354
QF4
 Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос
Монако
71 : 54
Олимпиакос
Монако
72 : 96
Монако
Олимпиакос
83 : 87
Монако
Олимпиакос
78 : 77
Олимпиакос
Монако
94 : 88
3
2
401
399
QF2
 Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
84 : 74
Реал Мадрид
Маккаби Тель-Авив
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид
76 : 87
3
0
266
216
1/2 финала
Метка
SF2
 Олимпиакос (Греция)
Анадолу Эфес (Турция)
74 : 77
SF1
 Барселона (Испания)
Реал Мадрид (Испания)
83 : 86
За 3-е место
Метка
F3
 Барселона (Испания)
Олимпиакос (Греция)
21.05
Финал
Метка
F1
 Реал Мадрид (Испания)
Анадолу Эфес (Турция)
21.05

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