Реал Мадрид - Анадолу Эфес прямая трансляция 21.05.2022
Стадион: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия), вместимость: 25000
21 Мая 2022 года в 20:00 (+03:00). Евролига, Финал
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - Анадолу Эфес, которое состоится 21 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Финал, оно проводится на стадионе: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Пабло Ласо
|Эргин Атаман
История личных встреч
|22.03.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|93 : 90
|30.09.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|82 : 69
|04.05.2021
|Евролига
|1/4 финала
|88 : 83
|29.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|82 : 76
|27.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|80 : 76
|22.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|91 : 68
|20.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|90 : 63
|30.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 32
|83 : 108
|29.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|65 : 73
|24.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 21
|75 : 80
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан48 : 64
Анадолу Эфес
Олимпия Милан73 : 66
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес77 : 65
Олимпия Милан
Анадолу Эфес75 : 70
Олимпия Милан
1
3
256
282
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона77 : 67
Бавария
Барселона75 : 90
Бавария
Бавария66 : 75
Барселона
Бавария59 : 52
Барселона
Барселона81 : 72
Бавария
3
2
360
354
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос71 : 54
Монако
Олимпиакос72 : 96
Монако
Монако83 : 87
Олимпиакос
Монако78 : 77
Олимпиакос
Олимпиакос94 : 88
Монако
3
2
401
399
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив76 : 87
Реал Мадрид
3
0
266
216
1/2 финала
|Метка
SF2
| Олимпиакос (Греция)
Анадолу Эфес (Турция)
|74 : 77
SF1
| Барселона (Испания)
Реал Мадрид (Испания)
|83 : 86
За 3-е место
|Метка
F3
| Барселона (Испания)
Олимпиакос (Греция)
|21.05
Финал
|Метка
F1
| Реал Мадрид (Испания)
Анадолу Эфес (Турция)
|21.05