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Реал Сосьедад - Атлетико 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
22 Мая 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Реал Сосьедад
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико, которое состоится 22 Мая 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      Испания Иманол Альгуасиль
      Аргентина Диего Симеоне
      История личных встреч
      19.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
      24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 2Реал Сосьедад
      12.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
      22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
      19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М1 : 1Реал Сосьедад
      14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
      03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
      27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 0Реал Сосьедад
      19.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад3 : 0Атлетико М
      02.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид38268480-318675,4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона372110668-367365,8
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М37208963-426861,3
      4
      Лига чемпионов
      		Севилья371716452-306760,4
      5
      Лига Европы
      		Бетис381981162-406557,0
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад371711939-356255,9
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3715111161-375650,5
      8 Атлетик Б3714131043-355549,5
      9 Осасуна3712111437-494742,3
      10 Сельта3712101543-414641,4
      11 Валенсия3710151246-534540,5
      12 Райо Вальекано381191839-504236,8
      13 Эспаньол3710111640-534136,9
      14 Эльче371091837-513935,1
      15 Хетафе378151432-383935,1
      16 Гранада378131644-613733,3
      17 Мальорка37991934-633632,4
      18
      Зона вылета
      		Кадис377151534-513632,4
      19
      Зона вылета
      		Леванте388111951-763530,7
      20
      Зона вылета
      		Алавес37872231-643127,9

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