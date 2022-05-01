Севилья - Атлетик 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
22 Мая 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетик, которое состоится 22 Мая 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|11.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|03.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|09.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 2
|03.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|13.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 0
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|03.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|75,4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|21
|10
|6
|68-36
|73
|65,8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|20
|8
|9
|63-42
|68
|61,3
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|37
|17
|16
|4
|52-30
|67
|60,4
| 5
Лига Европы
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|57,0
| 6
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|37
|17
|11
|9
|39-35
|62
|55,9
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|37
|15
|11
|11
|61-37
|56
|50,5
|8
|Атлетик Б
|37
|14
|13
|10
|43-35
|55
|49,5
|9
|Осасуна
|37
|12
|11
|14
|37-49
|47
|42,3
|10
|Сельта
|37
|12
|10
|15
|43-41
|46
|41,4
|11
|Валенсия
|37
|10
|15
|12
|46-53
|45
|40,5
|12
|Райо Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|36,8
|13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|36,9
|14
|Эльче
|37
|10
|9
|18
|37-51
|39
|35,1
|15
|Хетафе
|37
|8
|15
|14
|32-38
|39
|35,1
|16
|Гранада
|37
|8
|13
|16
|44-61
|37
|33,3
|17
|Мальорка
|37
|9
|9
|19
|34-63
|36
|32,4
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|7
|15
|15
|34-51
|36
|32,4
| 19
Зона вылета
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|30,7
| 20
Зона вылета
|Алавес
|37
|8
|7
|22
|31-64
|31
|27,9