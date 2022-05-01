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Специя - Наполи 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
22 Мая 2022 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Специя
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Наполи, которое состоится 22 Мая 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Специя
      Специя
      Наполи
      Неаполь
      Главные тренеры
      Италия Тьяго Мотта
      Италия Лучано Спаллетти
      История личных встреч
      22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Наполи0 : 1Специя
      08.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Специя1 : 4Наполи
      28.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Наполи4 : 2Специя
      06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Наполи1 : 2Специя
      10.01.2017 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 1Специя
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан37258466-318374,8
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М37249481-328173,0
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи37237771-317668,5
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус372010757-357063,1
      5
      Лига Европы
      		Рома381891159-436355,3
      6
      Лига Европы
      		Лацио371891074-556356,8
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина371851457-515953,2
      8 Аталанта3716111065-475953,2
      9 Верона3714101362-565246,8
      10 Торино3813111446-415043,9
      11 Сассуоло3713111364-635045,0
      12 Удинезе3710141357-584439,6
      13 Болонья3711101643-554338,7
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Сампдория371062146-603632,4
      16 Специя371062141-683632,4
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри376112034-682926,1
      19
      Зона вылета
      		Дженоа374161727-592825,2
      20
      Зона вылета
      		Венеция37682334-692623,4

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