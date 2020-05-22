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Сассуоло - Милан 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
22 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Сассуоло
Милан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Милан, которое состоится 22 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сассуоло
      Сассуоло
      Милан
      Милан
      Главные тренеры
      Италия Алессио Дионизи
      Италия Стефано Пиоли
      История личных встреч
      28.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Милан1 : 3Сассуоло
      21.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Милан1 : 2Сассуоло
      20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло1 : 2Милан
      21.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Сассуоло1 : 2Милан
      15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Милан0 : 0Сассуоло
      02.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Милан1 : 0Сассуоло
      30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Сассуоло1 : 4Милан
      08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Милан1 : 1Сассуоло
      05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло0 : 2Милан
      26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло0 : 1Милан
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Серии A: «Сассуоло» — «Милан». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан37258466-318374,8
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М37249481-328173,0
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи37237771-317668,5
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус372010757-357063,1
      5
      Лига Европы
      		Рома381891159-436355,3
      6
      Лига Европы
      		Лацио371891074-556356,8
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина371851457-515953,2
      8 Аталанта3716111065-475953,2
      9 Верона3714101362-565246,8
      10 Торино3813111446-415043,9
      11 Сассуоло3713111364-635045,0
      12 Удинезе3710141357-584439,6
      13 Болонья3711101643-554338,7
      14 Эмполи379111749-703834,2
      15 Сампдория371062146-603632,4
      16 Специя371062141-683632,4
      17 Салернитана377102033-743127,9
      18
      Зона вылета
      		Кальяри376112034-682926,1
      19
      Зона вылета
      		Дженоа374161727-592825,2
      20
      Зона вылета
      		Венеция37682334-692623,4

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