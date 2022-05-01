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АЗ Алкмар - Херенвен 22 Мая прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
22 Мая 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 2-й матч
АЗ Алкмар
Херенвен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 22 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Херенвен
      Херенвен
      Главные тренеры
      Нидерланды Паскаль Янсен
      Дания Оле Тобиасен
      История личных встреч
      19.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Херенвен3 : 2АЗ Алкмар
      23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 АЗ Алкмар2 : 1Херенвен
      29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Херенвен1 : 3АЗ Алкмар
      14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 АЗ Алкмар3 : 1Херенвен
      08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Херенвен0 : 3АЗ Алкмар
      25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Херенвен1 : 2АЗ Алкмар
      19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар2 : 4Херенвен
      27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Херенвен0 : 2АЗ Алкмар
      28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 АЗ Алкмар2 : 3Херенвен
      23.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 АЗ Алкмар3 : 1Херенвен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс34 83
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен34 81
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд34 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте34 68
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар34 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс34 51
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт34 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен34 41
      9 Камбюр34 39
      10 Валвейк34 38
      11 НЕК Неймеген34 38
      12 Гронинген34 36
      13 Гоу Эхед Иглс34 36
      14 Спарта34 35
      15 Фортуна34 35
      16
      Стыковая зона
      		Хераклес34 34
      17
      Зона вылета
      		Виллем II34 33
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле34 27

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