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Днепр М - Динамо-Брест 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
22 Мая 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Днепр М
Динамо-Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Динамо-Брест, которое состоится 22 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Динамо-Брест
      Брест
      Главные тренеры
      Беларусь Евгений Петрович Молчан
      Беларусь Сергей Петрович Ковальчук
      История личных встреч
      06.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Днепр М1 : 4Динамо-Брест
      29.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Динамо-Брест1 : 1Днепр М
      02.05.2018 Кубок Беларуси 1/2 финала Днепр М1 : 4Динамо-Брест
      18.04.2018 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо-Брест2 : 0Днепр М
      15.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо-Брест3 : 0Днепр М
      24.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Днепр М1 : 0Динамо-Брест
      01.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Динамо-Брест1 : 1Днепр М
      20.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Днепр М1 : 0Динамо-Брест
      09.08.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Днепр М0 : 1Динамо-Брест
      25.05.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Динамо-Брест0 : 2Днепр М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск951312-101659,3
      4 Шахтёр С943210-51555,6
      5 Динамо Мн84319-51562,5
      6 Слуцк834111-91354,2
      7 Славия-Мозырь841313-91354,2
      8 Ислочь833212-101250,0
      9 Неман833211-101250,0
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      12 Белшина81438-12729,2
      13 Витебск81438-13729,2
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест80447-13416,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал90454-12414,8
      16
      Зона вылета
      		Днепр М80264-1728,3

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