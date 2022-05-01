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Славия-Мозырь - Неман 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
22 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Славия-Мозырь
Неман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Неман, которое состоится 22 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Неман
      Гродно
      Главные тренеры
      Беларусь Михаил Алексеевич Мартинович
      Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
      История личных встреч
      07.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Славия-Мозырь1 : 1Неман
      17.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Неман2 : 2Славия-Мозырь
      25.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Неман1 : 2Славия-Мозырь
      04.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2Неман
      06.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Славия-Мозырь1 : 3Неман
      19.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Славия-Мозырь0 : 1Неман
      02.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Неман0 : 1Славия-Мозырь
      29.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Славия-Мозырь1 : 2Неман
      02.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Неман0 : 0Славия-Мозырь
      30.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Неман3 : 1Славия-Мозырь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск951312-101659,3
      4 Шахтёр С943210-51555,6
      5 Динамо Мн84319-51562,5
      6 Слуцк834111-91354,2
      7 Славия-Мозырь841313-91354,2
      8 Ислочь833212-101250,0
      9 Неман833211-101250,0
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      12 Белшина81438-12729,2
      13 Витебск81438-13729,2
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест80447-13416,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал90454-12414,8
      16
      Зона вылета
      		Днепр М80264-1728,3

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