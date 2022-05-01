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Швейцария - Франция 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
22 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа A
Швейцария
Франция

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Франция, которое состоится 22 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швейцария
      Франция
      Главные тренеры
      Швейцария Патрик Фишер
      Франция Филипп Бозон
      История личных встреч
      15.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Швейцария5 : 1Франция
      09.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Швейцария3 : 4 БФранция
      03.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 2 Франция1 : 3Швейцария
      12.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. Тур 5 Швейцария2 : 4Франция
      29.04.2011 ЧМ-2011 Группа B. Тур 1 Швейцария1 : 0 ОТФранция
      24.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. Тур 1 Швейцария1 : 0Франция
      04.05.2008 ЧМ-2008 Группа A. Тур 1 Швейцария4 : 1Франция
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада4 12
      2
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания5 9
      5 Словакия5 6
      6 Франция5 5
      7 Италия5 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан5 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия5 13
      2
      1/4 финала
      		Швеция5 12
      3
      1/4 финала
      		США5 10
      4
      1/4 финала
      		Чехия4 7
      5 Латвия5 5
      6 Норвегия4 5
      7 Австрия5 4
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

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