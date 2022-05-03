Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
22 Мая 2022 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 3-й матч
0'
20'
40'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 22 Мая 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Джаред Беднар
История личных встреч
|20.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|1 : 4
|18.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|3 : 2 ОТ
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|2 : 5
|22.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|1 : 5
|20.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|6 : 3
|18.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала
|4 : 1
|27.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз4 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 2
Бостон Брюинз
4
3
24
20
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
3
4
24
23
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТ
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
Питтсбург Пингвинз
4
3
28
29
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз6 : 1
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
4
2
20
19
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз5 : 2
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз5 : 1
Миннесота Уайлд
2
4
16
22
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз4 : 5 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
4
3
27
17
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз3 : 7
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз3 : 5
Колорадо Эвеланш
4
0
21
9
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз1 : 0
Даллас Старз
Калгари Флэймз0 : 2
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Даллас Старз1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 1
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 2 ОТ
Даллас Старз
4
3
15
14
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг22.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг24.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз26.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг28.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз30.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
0
2
2
6
SFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз2 : 1 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс22.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс25.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз27.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс29.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз31.05
Нью-Йорк Рейнджерс
2
0
4
1
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
| Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТ
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз22.05
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз24.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш26.05
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз28.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш30.05
Сент-Луис Блюз
1
1
4
6
SFW2
| Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз9 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз23.05
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз25.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз27.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз29.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз31.05
Эдмонтон Ойлерз
1
1
12
11
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0