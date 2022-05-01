Швеция - Норвегия 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
22 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Норвегия, которое состоится 22 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Норвегия
Главные тренеры
|Юхан Гарпенлёв
|Петтер Торесен
История личных встреч
|13.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|1 : 9
|15.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа C. Тур 1
|0 : 4
|14.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 5
|2 : 3
|13.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 3
|1 : 2
|08.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. Тур 4
|1 : 5
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 1
|3 : 1
|30.04.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. Тур 1
|5 : 4 Б
|09.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа C. Тур 1
|2 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 3
1/4 финала
|Германия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|9
|5
|Словакия
|5
|6
|6
|Франция
|5
|5
|7
|Италия
|5
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|5
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|12
| 3
1/4 финала
|США
|5
|10
| 4
1/4 финала
|Чехия
|4
|7
|5
|Латвия
|5
|5
|6
|Норвегия
|4
|5
|7
|Австрия
|5
|4
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|1