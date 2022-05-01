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Швеция - Норвегия 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
22 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
Швеция
Норвегия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Норвегия, которое состоится 22 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швеция
      Норвегия
      Главные тренеры
      Швеция Юхан Гарпенлёв
      Норвегия Петтер Торесен
      История личных встреч
      13.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Норвегия1 : 9Швеция
      15.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа C. Тур 1 Норвегия0 : 4Швеция
      14.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 5 Норвегия2 : 3Швеция
      13.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 3 Норвегия1 : 2Швеция
      08.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. Тур 4 Норвегия1 : 5Швеция
      04.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 1 Швеция3 : 1Норвегия
      30.04.2011 ЧМ-2011 Группа C. Тур 1 Норвегия5 : 4 БШвеция
      09.05.2010 ЧМ-2010 Группа C. Тур 1 Норвегия2 : 5Швеция
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Канада4 12
      2
      1/4 финала
      		Швейцария4 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания5 9
      5 Словакия5 6
      6 Франция5 5
      7 Италия5 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан5 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия5 13
      2
      1/4 финала
      		Швеция5 12
      3
      1/4 финала
      		США5 10
      4
      1/4 финала
      		Чехия4 7
      5 Латвия5 5
      6 Норвегия4 5
      7 Австрия5 4
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

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