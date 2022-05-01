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Гамбург - Герта 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
23 Мая 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Гамбург
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Герта, которое состоится 23 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гамбург
      Гамбург
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      Германия Тим Вальтер
      Германия Феликс Магат
      История личных встреч
      19.05.2022 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Герта0 : 1Гамбург
      17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Гамбург1 : 2Герта
      28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Герта2 : 1Гамбург
      05.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Гамбург1 : 0Герта
      01.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 6 Герта2 : 0Гамбург
      06.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 25 Гамбург2 : 0Герта
      03.10.2015 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта3 : 0Гамбург
      20.03.2015 Германия - Бундеслига Тур 26 Гамбург0 : 1Герта
      25.10.2014 Германия - Бундеслига Тур 9 Герта3 : 0Гамбург
      08.02.2014 Германия - Бундеслига Тур 20 Гамбург0 : 3Герта

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