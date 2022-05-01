Гамбург - Герта 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
23 Мая 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Герта, которое состоится 23 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Феликс Магат
История личных встреч
|19.05.2022
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 1
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 2
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 1
|05.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 0
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 0
|06.03.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|03.10.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|3 : 0
|20.03.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 1
|25.10.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 0
|08.02.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 3