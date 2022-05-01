Казахстан - Италия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
23 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Италия, которое состоится 23 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Италия
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Михайлис
|Грег Айрленд
История личных встреч
|29.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 11
|16.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа G. Тур 2
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Италия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Канада
|5
|12
| 3
1/4 финала
|Германия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|9
|5
|Словакия
|6
|9
|6
|Франция
|5
|5
|7
|Италия
|6
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|5
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|6
|16
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|12
| 3
1/4 финала
|Чехия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|США
|5
|10
|5
|Латвия
|5
|5
|6
|Норвегия
|5
|5
|7
|Австрия
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|1