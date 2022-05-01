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США - Чехия 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
США
Чехия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Чехия, которое состоится 23 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      США
      Чехия
      Главные тренеры
      США Дэвид Куинн
      Финляндия Кари Ялонен
      История личных встреч
      17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала США3 : 2Чехия
      21.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/4 финала Чехия3 : 2 БСША
      23.09.2016 Кубок Мира Группа A Чехия4 : 3США
      19.05.2016 ЧМ-2016 1/4 финала Чехия1 : 2 БСША
      17.05.2015 ЧМ-2015 За 3-е место США3 : 0Чехия
      22.05.2014 ЧМ-2014 1/4 финала США3 : 4Чехия
      19.02.2014 Олимпийские игры 2014 1/4 финала США5 : 2Чехия
      11.05.2011 ЧМ-2011 1/4 финала Чехия4 : 0США
      01.05.2007 ЧМ-2007 Группа B. Тур 3 Чехия4 : 3США
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швейцария5 15
      2
      1/4 финала
      		Канада5 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания5 9
      5 Словакия6 9
      6 Франция5 5
      7 Италия6 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан5 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия6 16
      2
      1/4 финала
      		Швеция5 12
      3
      1/4 финала
      		Чехия5 10
      4
      1/4 финала
      		США5 10
      5 Латвия5 5
      6 Норвегия5 5
      7 Австрия6 4
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

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