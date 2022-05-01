США - Чехия 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Чехия, которое состоится 23 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Чехия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Кари Ялонен
История личных встреч
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|21.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/4 финала
|3 : 2 Б
|23.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|4 : 3
|19.05.2016
|ЧМ-2016
|1/4 финала
|1 : 2 Б
|17.05.2015
|ЧМ-2015
|За 3-е место
|3 : 0
|22.05.2014
|ЧМ-2014
|1/4 финала
|3 : 4
|19.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|1/4 финала
|5 : 2
|11.05.2011
|ЧМ-2011
|1/4 финала
|4 : 0
|01.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа B. Тур 3
|4 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|5
|15
| 2
1/4 финала
|Канада
|5
|12
| 3
1/4 финала
|Германия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|9
|5
|Словакия
|6
|9
|6
|Франция
|5
|5
|7
|Италия
|6
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|5
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|6
|16
| 2
1/4 финала
|Швеция
|5
|12
| 3
1/4 финала
|Чехия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|США
|5
|10
|5
|Латвия
|5
|5
|6
|Норвегия
|5
|5
|7
|Австрия
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|1