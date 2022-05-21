17:47 ()
Свернуть список

Австрия - Великобритания 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
23 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
Австрия
Великобритания

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Великобритания, которое состоится 23 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Австрия
      Великобритания
      Главные тренеры
      Швейцария Роджер Бадер
      Шотландия Питер Рассел
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швейцария5 15
      2
      1/4 финала
      		Канада5 12
      3
      1/4 финала
      		Германия5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания5 9
      5 Словакия6 9
      6 Франция5 5
      7 Италия6 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан5 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия6 16
      2
      1/4 финала
      		Швеция5 12
      3
      1/4 финала
      		Чехия5 10
      4
      1/4 финала
      		США5 10
      5 Латвия5 5
      6 Норвегия5 5
      7 Австрия6 4
      8
      Зона вылета
      		Великобритания5 1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close