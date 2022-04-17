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Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 23.05.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
23 Мая 2022 года в 04:00 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал - Запад. 3-й матч
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 23 Мая 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал - Запад. 3-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАСтив Керр
История личных встреч
21.05.2022 НБА - плей-офф Финал - Запад Голден Стэйт Уорриорз126 : 117Даллас Маверикс
19.05.2022 НБА - плей-офф Финал - Запад Голден Стэйт Уорриорз112 : 87Даллас Маверикс
04.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс122 : 113Голден Стэйт Уорриорз
28.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз101 : 107Даллас Маверикс
26.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз130 : 92Даллас Маверикс
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс99 : 82Голден Стэйт Уорриорз
28.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз103 : 133Даллас Маверикс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс134 : 132Голден Стэйт Уорриорз
05.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс116 : 147Голден Стэйт Уорриорз
15.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз97 : 124Даллас Маверикс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
97 : 132
4
2
669
619
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
96 : 98
4
2
628
594
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
106 : 114
4
2
688
655
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
109 : 115
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFE2
 Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
89 : 101
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
109 : 86
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
103 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
108 : 116
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
107 : 110
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
95 : 108
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
109 : 81
4
3
739
684
SFE1
 Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
106 : 92
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
99 : 79
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
116 : 108
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
120 : 85
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
90 : 99
4
2
631
585
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFW2
 Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
116 : 117
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
142 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
101 : 98
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
134 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
110 : 96
2
4
662
666
SFW1
 Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз
Даллас Маверикс
121 : 114
Финикс Санз
Даллас Маверикс
129 : 109
Даллас Маверикс
Финикс Санз
103 : 94
Даллас Маверикс
Финикс Санз
111 : 101
Финикс Санз
Даллас Маверикс
110 : 80
Даллас Маверикс
Финикс Санз
113 : 86
Финикс Санз
Даллас Маверикс
90 : 123
3
4
731
753
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FE
 Майами Хит
Бостон Селтикс
Майами Хит
Бостон Селтикс
118 : 107
Майами Хит
Бостон Селтикс
102 : 127
Бостон Селтикс
Майами Хит
103 : 109
Бостон Селтикс
Майами Хит
24.05
Майами Хит
Бостон Селтикс
26.05
Бостон Селтикс
Майами Хит
28.05
Майами Хит
Бостон Селтикс
30.05
2
1
329
337
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FW
 Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
112 : 87
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
126 : 117
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
23.05
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
25.05
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
27.05
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
29.05
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
31.05
2
0
238
204

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