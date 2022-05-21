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Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
23 Мая 2022 года в 00:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Шарлотт
Ванкувер Уайткэпс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс, которое состоится 23 Мая 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шарлотт
      Шарлотт
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Главные тренеры
      ИспанияМигель Анхель Рамирес
      ИталияВанни Сартини
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес13 26
      2 Остин12 23
      3 Даллас12 22
      4 Филадельфия Юнион12 21
      5 Нью-Йорк Сити11 20
      6 Клёб де Фут Монреаль12 20
      7 Лос-Анджелес Гэлакси12 20
      8 Орландо Сити12 20
      9 Нью-Йорк Ред Буллз12 20
      10 Цинциннати13 19
      11 Реал Солт-Лейк12 19
      12 Нэшвилл12 18
      13 Атланта Юнайтед11 15
      14 Хьюстон Динамо12 15
      15 Колорадо Рэпидз12 15
      16 Миннесота Юнайтед12 15
      17 Нью-Инглэнд Революшн12 15
      18 Портленд Тимберс13 15
      19 Ди-Си Юнайтед12 14
      20 Сиэтл Саундерс10 13
      21 Шарлотт12 13
      22 Коламбус Крю12 13
      23 Сан-Хосе Эртквейкс12 13
      24 Торонто13 12
      25 Интер Майами12 12
      26 Спортинг Канзас-Сити13 12
      27 Ванкувер Уайткэпс11 11
      28 Чикаго Файр12 11

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