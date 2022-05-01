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Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США), вместимость: 30510
23 Мая 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо, которое состоится 23 Мая 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лос-Анджелес Гэлакси
      Лос-Анджелес
      Хьюстон Динамо
      Хьюстон
      Главные тренеры
      СШАГрег Ванни
      БразилияПауло Роберто Корради Нагамура
      История личных встреч
      21.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо0 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      16.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси1 : 1Хьюстон Динамо
      24.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа F Лос-Анджелес Гэлакси1 : 1Хьюстон Динамо
      29.02.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо1 : 1Лос-Анджелес Гэлакси
      06.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо4 : 2Лос-Анджелес Гэлакси
      20.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Хьюстон Динамо
      28.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 3Хьюстон Динамо
      06.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо3 : 2Лос-Анджелес Гэлакси
      28.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Хьюстон Динамо3 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      18.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 2Хьюстон Динамо
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес13 26
      2 Остин12 23
      3 Даллас12 22
      4 Филадельфия Юнион12 21
      5 Нью-Йорк Сити11 20
      6 Клёб де Фут Монреаль12 20
      7 Лос-Анджелес Гэлакси12 20
      8 Орландо Сити12 20
      9 Нью-Йорк Ред Буллз12 20
      10 Цинциннати13 19
      11 Реал Солт-Лейк12 19
      12 Нэшвилл12 18
      13 Атланта Юнайтед11 15
      14 Хьюстон Динамо12 15
      15 Колорадо Рэпидз12 15
      16 Миннесота Юнайтед12 15
      17 Нью-Инглэнд Революшн12 15
      18 Портленд Тимберс13 15
      19 Ди-Си Юнайтед12 14
      20 Сиэтл Саундерс10 13
      21 Шарлотт12 13
      22 Коламбус Крю12 13
      23 Сан-Хосе Эртквейкс12 13
      24 Торонто13 12
      25 Интер Майами12 12
      26 Спортинг Канзас-Сити13 12
      27 Ванкувер Уайткэпс11 11
      28 Чикаго Файр12 11

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