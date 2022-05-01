Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Провайденс Парк (Портленд, США), вместимость: 21144
23 Мая 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион, которое состоится 23 Мая 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Провайденс Парк (Портленд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Тимберс
Портленд
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Главные тренеры
|Джованни Саваресе
|Джим Кёртин
История личных встреч
|31.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|06.08.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|1/2 финала
|1 : 2
|26.05.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|05.08.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|09.04.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|18.09.2016
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|12.07.2015
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|13
|26
|2
|Остин
|12
|23
|3
|Даллас
|12
|22
|4
|Филадельфия Юнион
|12
|21
|5
|Нью-Йорк Сити
|11
|20
|6
|Клёб де Фут Монреаль
|12
|20
|7
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|20
|8
|Орландо Сити
|12
|20
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|20
|10
|Цинциннати
|13
|19
|11
|Реал Солт-Лейк
|12
|19
|12
|Нэшвилл
|12
|18
|13
|Атланта Юнайтед
|11
|15
|14
|Хьюстон Динамо
|12
|15
|15
|Колорадо Рэпидз
|12
|15
|16
|Миннесота Юнайтед
|12
|15
|17
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|15
|18
|Портленд Тимберс
|13
|15
|19
|Ди-Си Юнайтед
|12
|14
|20
|Сиэтл Саундерс
|10
|13
|21
|Шарлотт
|12
|13
|22
|Коламбус Крю
|12
|13
|23
|Сан-Хосе Эртквейкс
|12
|13
|24
|Торонто
|13
|12
|25
|Интер Майами
|12
|12
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|12
|27
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|11
|28
|Чикаго Файр
|12
|11