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Германия - Швейцария 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
24 Мая 2022 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа A
Германия
Швейцария

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Швейцария, которое состоится 24 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Германия
      Швейцария
      Главные тренеры
      Германия Тони Сёдерхольм
      Швейцария Патрик Фишер
      История личных встреч
      03.06.2021 ЧМ-2021 1/4 финала Швейцария2 : 3 БГермания
      20.02.2018 Олимпийские игры 2018 Квалификация Швейцария1 : 2 ОТГермания
      05.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 3 Швейцария1 : 0Германия
      14.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. Тур 4 Швейцария3 : 2Германия
      20.05.2010 ЧМ-2010 1/4 финала Швейцария0 : 1Германия
      26.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. Тур 2 Швейцария3 : 2 ОТГермания
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швейцария6 18
      2
      1/4 финала
      		Германия6 15
      3
      1/4 финала
      		Канада5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания5 9
      5 Словакия6 9
      6 Франция6 5
      7 Италия6 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан6 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия6 16
      2
      1/4 финала
      		Швеция6 15
      3
      1/4 финала
      		Чехия5 10
      4
      1/4 финала
      		США5 10
      5 Латвия6 8
      6 Норвегия6 5
      7 Австрия6 4
      8
      Зона вылета
      		Великобритания6 1

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