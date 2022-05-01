Германия - Швейцария 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
24 Мая 2022 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Швейцария, которое состоится 24 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Швейцария
Главные тренеры
|Тони Сёдерхольм
|Патрик Фишер
История личных встреч
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|2 : 3 Б
|20.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Квалификация
|1 : 2 ОТ
|05.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 3
|1 : 0
|14.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 4
|3 : 2
|20.05.2010
|ЧМ-2010
|1/4 финала
|0 : 1
|26.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа B. Тур 2
|3 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Германия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|9
|5
|Словакия
|6
|9
|6
|Франция
|6
|5
|7
|Италия
|6
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|6
|16
| 2
1/4 финала
|Швеция
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Чехия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|США
|5
|10
|5
|Латвия
|6
|8
|6
|Норвегия
|6
|5
|7
|Австрия
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|1